محفوض: إعلان مواقف عدائية ضد بعض الدول الصديقة للبنان ومنها الخليجية بالأخص ستدفع باتجاه مزيد من تعقيدات ذات صلة بمصالح لبنان المالية والاقتصادية.

لميا جردلي

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