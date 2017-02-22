وزارة البيئة الاسرائيلية تأمر بإغلاق حاوية الامونيا في حيفا

دلال ديب

وزارة البيئة الاسرائيلية تأمر بإغلاق حاوية الامونيا في حيفا

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