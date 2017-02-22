وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينيةعبير عودة : نصدر لـ100 دولة رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي للاقتصاد

محمد عمر

وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينيةعبير عودة : نصدر لـ100 دولة رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي للاقتصاد

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