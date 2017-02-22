وزير البيئة لـ”المنار”: هناك كسارات تتمتع بحماية سياسية تؤثر على سلامة البيئة في لبنان

محمّد جابر

وزير البيئة لـ”المنار”: هناك كسارات تتمتع بحماية سياسية تؤثر على سلامة البيئة في لبنان

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