وزير الهجرة الكندي: مستعدون لاستقبال 1200 لاجئ إيزيدي من العراق

darine alameh

وزير الهجرة الكندي: مستعدون لاستقبال 1200 لاجئ إيزيدي من العراق

 

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