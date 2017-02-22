LBCI”: لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعادت فتح طريق المتحف بعد قطعها لبعض الوقت بالاطارات المشتعلة.

محمّد جابر

LBCI”: لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعادت فتح طريق المتحف بعد قطعها لبعض الوقت بالاطارات المشتعلة.

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