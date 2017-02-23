“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً الى الزلقا.

محمّد جابر

“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً الى الزلقا.

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