“الجيش السوري الحر” يحكم سيطرته على بلدة بزاعة في ريف حلب الشرقي (العربي الجديد)

محمّد جابر

“الجيش السوري الحر” يحكم سيطرته على بلدة بزاعة في ريف حلب الشرقي (العربي الجديد)

 

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