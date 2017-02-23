العربي الجديد: قتلى وجرحى في قصف جوي من النظام السوري على مدينة بصرى الشام

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- اللواءوفد المعارضة: نطالب النظام بوقف جرائمه ضد الشعب السوري وبوقف استخدام البراميل المتفجرة
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- اللواءوفد المعارضة: لا مانع من أن تنضم المنصات المعارضة إلى مظلة الهيئة العليا للمفاوضات
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