العربي الجديد: قتلى وجرحى في قصف جوي من النظام السوري على مدينة بصرى الشام

دلال ديب

العربي الجديد: قتلى وجرحى في قصف جوي من النظام السوري على مدينة بصرى الشام

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