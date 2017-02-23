الفنان سيمون سفير لـ «اللــــواء»: كل عمل فني هو اكتشاف لمكنونات

يطلق الفنان «سمير سفير» العنان لعفويته المقرونة بما لديّه من مهارة لا تزال في طور «الترقّي»، وقد أكسبته إياها اللوحة تلو اللوحة، اللمسة تلو اللمسة، اللون تلو اللون.. وهو اللون بتجلياته إلى صناعة مساحة لونيّة تتعطّر بأريج الروح. تنظر إليّه.. تخاطبه. يخاطبها. يتأملها. وهذا أقلّ حقّ من حقوقه قبل أن يختار طريقاً لفرشاته يوصلها إلى جدار في مكان ما يخصّ بمتذوّق الفن الذي لا يشبع من تذوّقه. قد تتحوّل «الخربشات» في اعماله نحتاً في امتدادات الضوء والظلال وعناق الألوان. هي لمسات يمارس طقوسها في معبد اللون، يسخّر مادة الزيت أو الأكريليك لخدمة فكرته مستخدماً أداتين: الفرشاة والسكين (Spatule)، كلّ واحدة على حدة حيناً، وجنباً إلى جنب حيناً آخر، مرة ينتج لوحة مستخدماً السكين فقط ومرة أخرى يستخدم السكين والفرشاة وأصابعه.. كل هذا يخضع للشهوة والمزاج والرؤية. محاولا تقديم لوحة تشبهه. تنتمي إليه فتصنع هويته الفنية. ومع الفنان سيمون سفير اجرينا هذا الحوار.

لماذا هذا الاختلاف في الرؤية بين لوحة ولوحة؟

– إنّ العمل الفني هو نتاج فكريّ عاطفيّ تحكمه الأحاسيس، تشكّله التجربة وتبثّ فيه الموهبة هذه الرّوح التي تدمغه وتعطيه هويته. وهي روح من الخالق. أقفُ بكلّ حواسي وبشغف أمام القماشة البيضاء الفارغة.. أمام مساحة صغيرة خالية من أي روح.. ويبدأ الحوار الصامت بيني وبين المجهول. بين فكري وعينيّ وأناملي واللوحة المتلهّفة إلى الامتلاء مما أعطاني الله. وتبدأ الحركة التفاعلية بين الفكرة والالوان والاشكال والضوء الذي يُظهر الكلّ في نهاية المغامرة. ويبدأ المخاض. وفي النهاية أفاجئ نفسي بنتيجة التجربة. كلّ عمل فني هو اكتشاف لمكنونات تنتظر الولادة.. تتهيأ له فتنبعث من عالم مخفيّ باطني روحي الى عالم ظاهر مُعلن ماديّ يحدّده الطول والعرض. إلا أنّ العمق الجمالي الرّوحي يظهر في عملية الانسجام بين اللون والتأليف والاسلوب والتقنية المستخدمة لترجمة الفكرة وايصالها إلى المتلقي.

اتنقلُ بين الواقعية والتجريد. أتركُ للرغبة فيّ أن تفعل فعلها وبحسب المزاج. أطلق العنان لاصابعي في حركة سريعة تارة وبطيئة تارة أخرى خصوصاً عندما أسرح في عالم التجريد. أمزج الالوان. أوزّعها. أختبرُ الوقت الذي يتحكّم بعملية تجفيف مادة الاكريليك أو الزيت. الفترة الزمنية هنا حيث تجف الالوان لها تأثيرها حتى أن التأثيرات الخاصة التي يتحكم بها الوقت اثناء تنفيذ العمل تساهم في إظهاره وذلك على مستوى تمازج الالوان وتكاثفها وتناسقها وتكدسها طبقة فوق طبقة.. وتبرز سرعة حركة اليد خصوصاً في اللوحات التجريدية. الثقافة الفنية والابحاث والاطلاع الدائم على مختلف المدارس والتيارات الفنية إنما تغني الفنان وتتيح له المجال لاختبار قدراته ومهاراته وتطويرها. والتطور هو هاجس الفنان، أي فنان ملهم، أو بالاحرى اي انسان يسعى الى الاحسن فلا يكف عن تحدي ذاته وعن العمل الدؤوب.

الطبيعة والوانها مع بنية لون بانورامية في حبكتها لماذا؟

– الطبيعة هي المعلمة الأولى. إنها الملهمة تماماً كالمرأة. وكلاهما رمز الحياة والعطاء والولادة. هي الشاهدة أبداً لجمال صنيع الله. ويبقى الإنسان أجمل خلق الله والأحبّ على قلبه وهو ابن الطبيعة التي جبل من ترابها وإلى ترابها يعود. يا لهذا السر العجيب!!!

أحاول أن أسمو بعملي الفني ليحاكي جمال الطبيعة الصاخبة بألوان وأشكال وأحجام مختلفة.. وأقف مذهولاً أمام الجبال والتلال والوهاد والسهول في لبنان – على الرغم من التخريب البيئي الذي أصاب بعضها – وأمعن النظر باللون الأخضر الذي تتعدّد درجاته وtonalité، وهو الذي يخضع – كما غيره من الالوان – لتغيرات وفق الفصول وهكذا تتغيّر الأشجار والنبات إذ يجتاحها اللون الأصفر أو البرتقالي أو البنيّ.. فيحدث التجدّد! كوني ابن الجبل، أسعى دائماً أن أستمد حياةً للوحتي من الحياة التي تنبض في بانوراما الطبيعة الذي يترامى أمام عينيّ اللتين تشاركان القلب والعقل هذه الدهشة السحرية الدائمة محرّكة الإحساس الذي لا يلبث أن يُترجم في عمل فنيّ حيث تتحاور الألوان.. تتكامل.. تتناغم.. تتنافر أحياناً ولكن بانسجام، ضمن بُنية أهندسها مُقتبساً ممّا هندسته يد الخالق.

حاورته: ضحى عبدالرؤوف المل