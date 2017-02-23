المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا: الجميع كان حاضرا في جلسة الافتتاح وكنا نسترشد بقرار مجلس الأمن رقم 2254

darine alameh

المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا: الجميع كان حاضرا في جلسة الافتتاح وكنا نسترشد بقرار مجلس الأمن رقم 2254

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