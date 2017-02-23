النائب شهيب ترأس اجتماع لجنة البيئة لمناقشة ملف النفايات الصلبة ووزير البيئة لم يحضر الجلسة وأرسل ممثلا عنه

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- اللواءالمستشار الإعلامي للهيئة العليا للمفاوضات أحمد رمضان لسكاي نيوز عربية: مفاوضات جنيف 4 يجب أن تركز على عملية الانتقال السياسي
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