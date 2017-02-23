الوكالة الوطنية: سرقة ميني ماركت علي عبدالله الصيداوي في بلدة حوش الرافقة بواسطة الكسر والخلع وقدرت قيمة المسروقات بخمسة ملايين ليرة لبنانية

دلال ديب

الوكالة الوطنية: سرقة ميني ماركت علي عبدالله الصيداوي في بلدة حوش الرافقة بواسطة الكسر والخلع وقدرت قيمة المسروقات بخمسة ملايين ليرة لبنانية

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