جعجع استقبل نديم الجميل على رأس وفد معزياً بوالدته

أخبار متفرقة
- اللواءدي ميستورا للمعارضة: الجلسة الافتتاحية ستعقد بمن حضر
- اللواءدي ميستورا نقل لوفد المعارضة تهديد النظام باستهداف إدلب في حال فشلت “جنيف 4”
- اللواءكتلة المستقبل: نؤكد مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد
- عربياتتفاصيل معارك الساحل الغربي من اليمن
- اللواءعباس: نواصل العمل على وحدة ارضنا وشعبنا واعادة اعمار ما دمره الحصار والذهاب الى الانتخابات العامة
- اللواءعباس: نقف ضد الارهاب وندعو الى الحوار بين الاقطار التي تشهد صراعات
- اللواءالرئيس عباس: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما هم إلا ضيوف ونعمل لكي يكون وجودهم ايجابياً
- اللواءالرئيس عباس: كلنا ثقة أن هذه الزيارة تعزز العلاقات والتعاون بين البلدين
- اللواءعون: اتفقنا على تنسيق المواقف والتعاون بما يخدم مصالح بلدينا وقضايا العدالة والسلام
- اللواءعون: أكّدت للرئيس الفلسطيني أهمية المحافظة على استقرار المخيمات كي لا تتحوّل بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي القضية