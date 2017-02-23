دي ميستورا نقل لوفد المعارضة تهديد النظام باستهداف إدلب في حال فشلت “جنيف 4”

darine alameh

دي ميستورا نقل لوفد المعارضة تهديد النظام باستهداف إدلب في حال فشلت “جنيف 4”

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