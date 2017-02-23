دي ميستورا: وظيفتي هي أن أكون وسيطا يواصل تشجيع كافة الأطراف على تنفيذ أحكام القرار رقم 2254

أخبار متفرقة
- اللواءدي ميستورا: اعتزام اجراء بعض الاجتماعات الثنائية لكي اتحدث باستفاضة عن خطة العمل خلال جولة جنيف
- اللواءالمبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا: الجميع كان حاضرا في جلسة الافتتاح وكنا نسترشد بقرار مجلس الأمن رقم 2254
- اللواءنصر حريري: موسكو تحاول الالتفاف على المرجعيات الدولية وتشويه صورة المعارضة السورية فضلا عن دعمهم للنظام
- اللواءنصر الحريري: المعارضة مستعدة للتعاون مع كل الاطراف الدولية على أساس تحقيق الانتقال السياسي
- اللواءنصر الحريري: لا يمكن لبشار الأسد ان يبقى في السلطة الا في حالة واحدة اذا وافق عليه الشعب السوري وهذا غير وارد
- اللواءنصر الحريري: العائق الأكبر امام الوصول الى تسوية حتى الآن هو ايران التي تنشر عشرات الالاف من المقاتلين الطائفيين
- اللواءنصر الحريري: لابد من جهد دولي ولابد من عودة واشنطن للتدخل بإيجابية لإنهاء الدور الإيراني والوصول لحل سياسي عادل في سوريا
- اللواءنصر الحريري: النظام السوري لايزال يعول على الحل العسكري وقوة السلاح بما فيها المحرم دوليا
- اللواءنصر الحريري: العائق الأكبر امام الوصول الى تسوية حتى الآن هو ايران التي تنشر عشرات الالاف من المقاتلين الطائفيين
- اللواءنصر الحريري: الكرة اليوم في ملعب المبعوث الدولي والأمم المتحدة وعليه ان يلتزم بالالتزام الرئيس وهو الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا