دي ميستورا: وظيفتي هي أن أكون وسيطا يواصل تشجيع كافة الأطراف على تنفيذ أحكام القرار رقم 2254

darine alameh

دي ميستورا: وظيفتي هي أن أكون وسيطا يواصل تشجيع كافة الأطراف على تنفيذ أحكام القرار رقم 2254

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