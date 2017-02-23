صر الحريري: قرار 1254 ينص على ان السوريين هم من يحددون ممثليهم، والسوريون اتفقوا على وفد واحد تمثله الهيئة العليا للمفاوضات

darine alameh

صر الحريري: قرار 1254 ينص على ان السوريين هم من يحددون ممثليهم، والسوريون اتفقوا على وفد واحد تمثله الهيئة العليا للمفاوضات

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