عباس: نواصل العمل على وحدة ارضنا وشعبنا واعادة اعمار ما دمره الحصار والذهاب الى الانتخابات العامة

محمّد جابر

عباس: نواصل العمل على وحدة ارضنا وشعبنا واعادة اعمار ما دمره الحصار والذهاب الى الانتخابات العامة

 

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