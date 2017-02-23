كتلة المستقبل: نؤكد مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد

محمّد جابر

كتلة المستقبل: نؤكد مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد

 

تعليقات الفيسبوك