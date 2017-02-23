مصادر أمنية وطبية مصرية: مسلحون يقتلون قبطياً داخل منزله في شمال سيناء.

محمد عمر

مصادر أمنية وطبية مصرية: مسلحون يقتلون قبطياً داخل منزله في شمال سيناء.

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