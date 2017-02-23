مكتب جنبلاط: إخلاء سبيل أبو حمزة لا يعني البراءة ومنع السفر يعزز قرينة الإدانة.

محمّد جابر

مكتب جنبلاط: إخلاء سبيل أبو حمزة لا يعني البراءة ومنع السفر يعزز قرينة الإدانة.

تعليقات الفيسبوك