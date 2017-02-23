نصر الحريري: العائق الأكبر امام الوصول الى تسوية حتى الآن هو ايران التي تنشر عشرات الالاف من المقاتلين الطائفيين

darine alameh

نصر الحريري: العائق الأكبر امام الوصول الى تسوية حتى الآن هو ايران التي تنشر عشرات الالاف من المقاتلين الطائفيين

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