نصر الحريري: الهيئة العليا للتفاوض سعت للتواصل مع المنصات الأخرى واتفقنا على ضم ممثلين عنهم الى الهيئة

darine alameh

نصر الحريري: الهيئة العليا للتفاوض سعت للتواصل مع المنصات الأخرى واتفقنا على ضم ممثلين عنهم الى الهيئة

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