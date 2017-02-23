نصر الحريري: كل قرارات الأمم المتحدة جوهرها هو الانتقال السياسي

أخبار متفرقة
- اللواءنصر الحريري: الهيئة العليا للتفاوض سعت للتواصل مع المنصات الأخرى واتفقنا على ضم ممثلين عنهم الى الهيئة
- اللواءصر الحريري: قرار 1254 ينص على ان السوريين هم من يحددون ممثليهم، والسوريون اتفقوا على وفد واحد تمثله الهيئة العليا للمفاوضات
- اللواءنصر الحريري: جئنا لنتحدث باسم كل المناطق السورية
- اللواءلقاء بين عون وعباس بحضور بري والحريري قبيل مأدبة العشاء في قصر بعبدا
- اللواءدي ميستورا يدعو أطراف النزاع السوري إلى استغلال فرصة “تاريخية”
- اللواءالرياشي: ما من بلد ديمقراطي اذا لم يكن فيه اعلام حر ومحمي وانا اسعى جاهدا لتأمين اعفاءات تقدمها الدولة الى وسائل الاعلام والى المحررين تباعا
- اللواءالبرلمان التركي يصادق على قانون إعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مبانٍ سكنية وتجارية
- اللواءوزير الاعلام ملحم الرياشي: عرضت مع الرئيس الحريري مشاريع القوانين لحماية الجسم الاعلامي والتي أرسلتُها لمجلس الوزراء لتناقش في اول جلسة خارج الموازنة.
- اللواءدي ميستورا: تم إحراز تقدم كبير في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية
- اللواءدي ميستورا: مجلس الأمن حض الجميع على المشاركة في المفاوضات بدون شروط مسبقة