نصر الحريري: لابد من جهد دولي ولابد من عودة واشنطن للتدخل بإيجابية لإنهاء الدور الإيراني والوصول لحل سياسي عادل في سوريا

أخبار متفرقة
- اللواءنصر الحريري: النظام السوري لايزال يعول على الحل العسكري وقوة السلاح بما فيها المحرم دوليا
- اللواءنصر الحريري: العائق الأكبر امام الوصول الى تسوية حتى الآن هو ايران التي تنشر عشرات الالاف من المقاتلين الطائفيين
- اللواءنصر الحريري: الكرة اليوم في ملعب المبعوث الدولي والأمم المتحدة وعليه ان يلتزم بالالتزام الرئيس وهو الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا
- اللواءنصر الحريري: المجتمع الدولي يصمت على الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري
- اللواءنصر الحريري: الهيئة العليا للتفاوض سعت للتواصل مع المنصات الأخرى واتفقنا على ضم ممثلين عنهم الى الهيئة
- اللواءصر الحريري: قرار 1254 ينص على ان السوريين هم من يحددون ممثليهم، والسوريون اتفقوا على وفد واحد تمثله الهيئة العليا للمفاوضات
- اللواءنصر الحريري: كل قرارات الأمم المتحدة جوهرها هو الانتقال السياسي
- اللواءنصر الحريري: جئنا لنتحدث باسم كل المناطق السورية
- اللواءلقاء بين عون وعباس بحضور بري والحريري قبيل مأدبة العشاء في قصر بعبدا
- اللواءدي ميستورا يدعو أطراف النزاع السوري إلى استغلال فرصة “تاريخية”