نصر الحريري: لا يمكن لبشار الأسد ان يبقى في السلطة الا في حالة واحدة اذا وافق عليه الشعب السوري وهذا غير وارد

darine alameh

نصر الحريري: لا يمكن لبشار الأسد ان يبقى في السلطة الا في حالة واحدة اذا وافق عليه الشعب السوري وهذا غير وارد

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