وفد المعارضة: إيران يجب أن تخرج من سوريا وهي دولة محتلة جاءت بمرتزقة لقتل الشعب السوري ولا يمكن أن تكون وصية عليه

دلال ديب

وفد المعارضة: إيران يجب أن تخرج من سوريا وهي دولة محتلة جاءت بمرتزقة لقتل الشعب السوري ولا يمكن أن تكون وصية عليه

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