وفد المعارضة: الأمم المتحدة وسيط للعملية السياسية لكن نطالب بجدية في هذه العملية وأن تنحاز الأطراف الراعية إلى طرف الشعب السوري

دلال ديب

وفد المعارضة: الأمم المتحدة وسيط للعملية السياسية لكن نطالب بجدية في هذه العملية وأن تنحاز الأطراف الراعية إلى طرف الشعب السوري

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