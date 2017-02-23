وفد المعارضة: لا مانع من أن تنضم المنصات المعارضة إلى مظلة الهيئة العليا للمفاوضات

أخبار متفرقة
- لبنانالحريري: على الجميع الاستفادة من التفاهم لدعم الاقتصاد وتقويته
- اللواءوفد المعارضة: الأيام القادمة ستثبت أن النظام السوري مراوغ
- اللواءوفد المعارضة: نطالب النظام بوقف جرائمه ضد الشعب السوري وبوقف استخدام البراميل المتفجرة
- اللواءوفد المعارضة: نحن جادون في سعينا للتوصل إلى حل يحفظ للسوريين كرامتهم
- اللواءوفد المعارضة: نريد بدء مناقشة الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالي ولا يمكن أن نقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية
- اللواءوفد المعارضة: لا نقبل أي دور لإيران في جنيف لتحديد مصير سوريا
- اللواءوفد المعارضة: إيران يجب أن تخرج من سوريا وهي دولة محتلة جاءت بمرتزقة لقتل الشعب السوري ولا يمكن أن تكون وصية عليه
- اللواءوفد المعارضة: نرفض مسايرة روسيا ونطالب باحترام قرار الشعب السوري
- اللواءوفد المعارضة: الأمم المتحدة وسيط للعملية السياسية لكن نطالب بجدية في هذه العملية وأن تنحاز الأطراف الراعية إلى طرف الشعب السوري
- اللواءوفد المعارضة: المفاوضات المباشرة تثبت مدى جدية طرفي التفاوض