وفد المعارضة: لا نقبل أي دور لإيران في جنيف لتحديد مصير سوريا

أخبار متفرقة
- اللواءوفد المعارضة: إيران يجب أن تخرج من سوريا وهي دولة محتلة جاءت بمرتزقة لقتل الشعب السوري ولا يمكن أن تكون وصية عليه
- اللواءوفد المعارضة: نرفض مسايرة روسيا ونطالب باحترام قرار الشعب السوري
- اللواءوفد المعارضة: الأمم المتحدة وسيط للعملية السياسية لكن نطالب بجدية في هذه العملية وأن تنحاز الأطراف الراعية إلى طرف الشعب السوري
- اللواءوفد المعارضة: المفاوضات المباشرة تثبت مدى جدية طرفي التفاوض
- اللواءقوى الامن:اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في التل المطلوب ح.س(1993) بجرائم : محاولة قتل اطلاق نار من سلاح حربي مخدرات
- اللواءوفد المعارضة: نستند إلى مرجعيات القرارات الدولية وبيانات المفاوضات في جنيف
- اللواءوفد المعارضة: لا يمكن أن تكون روسيا أو إيران مرجعية للتفاوض
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