وفد المعارضة: لا نقبل أي دور لإيران في جنيف لتحديد مصير سوريا

دلال ديب

وفد المعارضة: لا نقبل أي دور لإيران في جنيف لتحديد مصير سوريا

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