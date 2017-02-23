وفد المعارضة: نريد بدء مناقشة الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالي ولا يمكن أن نقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية

دلال ديب

وفد المعارضة: نريد بدء مناقشة الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالي ولا يمكن أن نقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية

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