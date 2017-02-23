وفد المعارضة: نطالب النظام بوقف جرائمه ضد الشعب السوري وبوقف استخدام البراميل المتفجرة

دلال ديب

وفد المعارضة: نطالب النظام بوقف جرائمه ضد الشعب السوري وبوقف استخدام البراميل المتفجرة

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