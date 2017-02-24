ابو حمزة للotv: الغطاء تأمن للقضاة في العهد الجديد ليعملوا وفق ضميرهم من دون الخوف من اي ضغط سياسي

محمّد جابر

ابو حمزة للotv: الغطاء تأمن للقضاة في العهد الجديد ليعملوا وفق ضميرهم من دون الخوف من اي ضغط سياسي

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