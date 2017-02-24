ارتفاع عدد القتلى جراء التفجير الإنتحاري في قرية سوسيان شمال غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي إلى 73 قتيلا.

محمد عمر

ارتفاع عدد القتلى جراء التفجير الإنتحاري في قرية سوسيان شمال غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي إلى 73 قتيلا.

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