الأزهر: محاولات اسهداف الأخوه المسيحيين لن تنال من وحدتنا الوطنية

أخبار متفرقة
- لبنانمقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 24/2/2017
- اللواءارتفاع عدد القتلى جراء التفجير الإنتحاري في قرية سوسيان شمال غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي إلى 73 قتيلا.
- مدنياتلقاء «دار الندوة» في «حديث الوحدة» قراءة بالمشهد العربي الراهن»
- على ذمة المواقععلى ذمة المواقع
- عربياترئيس الحكومة اليمنية : الحوثيون على وشك إلقاء السلاح ومرحلة الإعمار ستبدأ قريبا
- امن وقضائياتبصبوص التقى سفيرة سيرلانكا
- مناطقالبزري يرفض الربط الدائم بين صيدا والملفات الأمنية
- إسلاميات«هيئة رعاية السجناء» وزّعت مساعدات في رومية
- مناطق«المستقبل» جنوباً نظّم ندوة حول قوانين الانتخابات المقترحة
- اللواء«التشاوري الصيداوي» بحث «التوقيفات».. والمدينة تغلي