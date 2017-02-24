البنتاغون: زودنا القوات العراقية بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات إلى “داعش” في سوريا

محمد عمر

البنتاغون: زودنا القوات العراقية بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات إلى “داعش” في سوريا

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