“التحكم المروري”: قطع طريق المطار القديمة بالقرب من جسر الكوكودي بالاتجاهين من قبل الأهالي وحركة المرور خانقة.

محمّد جابر

“التحكم المروري”: قطع طريق المطار القديمة بالقرب من جسر الكوكودي بالاتجاهين من قبل الأهالي وحركة المرور خانقة.

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