الجزيرة: نجاة قائد طائرة إف 16 أردنية بعد سقوطها في جازان بسبب خلل فني

دلال ديب

الجزيرة: نجاة قائد طائرة إف 16 أردنية بعد سقوطها في جازان بسبب خلل فني

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