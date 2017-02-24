الرئيس محمود عباس يتحدث من عين التينة بع لقاءه الرئيس نبيه بري

دلال ديب

الرئيس محمود عباس يتحدث من عين التينة بع لقاءه الرئيس نبيه بري

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