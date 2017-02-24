السفارة الفرنسية: بون زار زحلة والتقى شخصيات وجهات فاعلة

أخبار متفرقة
- لبنانعباس يزور الحريري : محادثات تناولت الشأنين اللبناني والفلسطيني
- عربياتقائد القوات الأمريكية في الشرق الاوسط يزور مناطق سيطرة “سوريا الديمقراطية”
- اللواءفنيش للـ”ال بي سي”: رياضة الـMMA صراع على الحياة او الموت للاستفادة من الأمر تسويقيا ولهذا سحبنا رخصتها
- دولياتانقرة: 50 الف لاجئ سوري عادوا الى بلادهم منذ بدء “درع الفرات”
- اللواءالشرطة الاتحادية العراقية: قواتنا تقترب من مركز مدينة الموصل
- اللواءوهاب للـ otv: التهم بحق ابو حمزة غير صحيحة وجنبلاط يعرف جيدا ذلك
- اللواءابو حمزة للotv: الغطاء تأمن للقضاة في العهد الجديد ليعملوا وفق ضميرهم من دون الخوف من اي ضغط سياسي
- اللواءمقتل ثلاثة شباب مدنيين فى سقوط قذيفة بشارع حمزة فى منطقة أبوسليم بطرابلس في ليبيا.
- اللواءوهاب: ابو حمزة كان معتقلا سياسيا وبمشاركة قضاة يجب ان يحاسبوا (otv)
- اللواءبهيج أبو حمزة للـ”OTV”: محاولة انهائي كانت تهدف في جزء منها الى انهاء المؤسسات التي بنيتها