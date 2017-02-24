الشرطة الاتحادية العراقية: قواتنا تقترب من مركز مدينة الموصل

أخبار متفرقة
- دولياتانقرة: 50 الف لاجئ سوري عادوا الى بلادهم منذ بدء “درع الفرات”
- اللواءوهاب للـ otv: التهم بحق ابو حمزة غير صحيحة وجنبلاط يعرف جيدا ذلك
- اللواءابو حمزة للotv: الغطاء تأمن للقضاة في العهد الجديد ليعملوا وفق ضميرهم من دون الخوف من اي ضغط سياسي
- اللواءمقتل ثلاثة شباب مدنيين فى سقوط قذيفة بشارع حمزة فى منطقة أبوسليم بطرابلس في ليبيا.
- اللواءوهاب: ابو حمزة كان معتقلا سياسيا وبمشاركة قضاة يجب ان يحاسبوا (otv)
- اللواءبهيج أبو حمزة للـ”OTV”: محاولة انهائي كانت تهدف في جزء منها الى انهاء المؤسسات التي بنيتها
- اللواءمحمد قباني لـ”الجديد”: تيار المستقبل لا يرى أنّ هناك حاجة لاتفاقات لا حاجة ثنائية لا بل القرارات الجماعية هي التى توصل إلى نتيجة
- اللواءرئيس مجلس الشورى لـ”الجديد”: قرارات مجلس الشورى ضرورية ويجب أن يتم تنفيذها
- اللواء“mtv”: البحث بين الحريري والرئيس الفلسطيني سيتركز على وضع المخيمات الفلسطينية وكيفية دعم القوة الامنية المشتركة المولجة حمايتها وخصوصا عين الحلوة.
- دولياتنواب روس: على اميركا حل المشكلة النووية لكوريا الشمالية بدلا من محاولة التفوق على روسيا