العربي الجديد:قتلى وجرحى من حرس الحدود العراقي بهجوم لـ”داعش” قرب الحدود مع الأردن

دلال ديب

العربي الجديد:قتلى وجرحى من حرس الحدود العراقي بهجوم لـ”داعش” قرب الحدود مع الأردن

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