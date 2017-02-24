القوات العراقية تستعيد مطار الموصل ومعسكر الغزلاني من داعش بدعم أميركي

دخلت القوات العراقية امس مطار الموصل بدعم جوي من طائرات حربية واخرى مسيّرة، في ما يعد خطوة كبرى لاستهداف ما تبقى من معقل الجهاديين في الجانب الغربي من المدينة.

ودخلت القوات العراقية الى مجمع المطار، بعد ان شقت طريقها عبر مناطق جنوب الموصل في هجوم بدأ قبل خمسة أيام.

واقتحمت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وبعدها الشرطة الاتحادية المكان بمساندة طائرات حربية واخرى مسيرة، عبر المحور الجنوبي الشرقي لمجمع المطار، انطلاقا من قرية واقعة الى الشمال من البوسيف.

وقال هشام عبد الكاظم، قائد فوج العقرب في قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، متحدثا من داخل المطار لفرانس برس «الحمد لله، حاليا نحن في داخل مطار الموصل وامام مدرجه، قوات تقوم بتحريره».

ولم تنتشر القوات الامنية حتى الآن في الاقسام الشمالية من مجمع المطار المترامي الاطراف، حيث تواصل كوادر هندسية الكشف عن احتمال وجود عبوات ناسفة. ولم تسجل مقاومة عنيفة خلال عملية الاقتحام.

وانتشر العناصر على مدرج كان مخصصا لاقلاع الطائرات، لكنه بدا مهملا وتناثرت فيه الاوساخ، فيما أغلب مباني المطار مدمرة بالكامل.

وكان في الامكان رؤية جثة أحد الجهاديين ملقاة قرب دراجة نارية، على الطريق الجنوبي المؤدي الى المطار.

ونقل بيان لخلية الاعلام الحربي (التي تتولى توزيع اخبار العملية العسكرية) عن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، ان «قوات مكافحة الارهاب تقتحم معسكر الغزلاني» القريب من موقع المطار.

واقتحمت الشرطة الاتحادية ووحدة تابعة لوزارة الداخلية تعرف باسم قوات الرد السريع المطار وخاضت معارك مسلحة مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين استخدموا التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة في مسعى لإبطاء التقدم.

وقال النقيب بالشرطة الاتحادية أمير عبد الكريم الذي تقاتل وحداته قرب معسكر الغزلاني: «نحن نهاجم داعش من عدة محاور لتشتيتهم ومنعهم من إعادة تجميع صفوفهم. إنها أفضل طريقة للقضاء عليهم بسرعة».

وقال مراسل لرويترز إن مستشارين غربيين يدعمون القوات العراقية شوهدوا على بعد كيلومترين من الصفوف الأمامية جنوب غربي الموصل.

وتمركزت قوات أميركية خاصة في مركبات مدرعة قرب مطار الموصل فيما تقدمت القوات العراقية ومشطت طائرة هليكوبتر ما يشتبه أنها مواقع التنظيم.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل جون دوريان خلال مؤتمر عبر الفيديو من بغداد ان الجنود الاميركيين «تعرضوا لإطلاق النار في أوقات مختلفة وردوا على مصادر النيران في أوقات مختلفة، داخل وحول الموصل».

ولن تقوم القوات الاميركية بدور قتالي فعلي ، لكنها اصبحت في الاسابيع الاخيرة على مقربة من الجبهة. ورفض دوريان توضيح إن كان أي من الجنود أصيب في الهجمات، لكن مصدرا عسكريا أشار لاحقا لشبكة «سي أن أن» الى أن عددا من الجنود تطلبت حالاتهم إجلاء طبيا من ساحة المعركة.

وتأتي العملية التي اطلقتها القوات العراقية الاحد، لاستهداف معاقل الجهاديين في غرب الموصل، في اطار عملية واسعة يشارك فيها الالاف المقاتلين انطلقت في 17 من تشرين الاول، لاستعادة السيطرة على ثاني مدن البلاد.

(ا.ف.ب – رويترز)