ترامب: أنفقنا في الشرق الأوسط 6 تريليونات دولار والوضع صار أسوأ

أخبار متفرقة
- اللواءقائد الجيش التركي يعلن أن عملية “درع الفرات” التي تقودها بلاده في شمال سوريا حققت أهدافها
- اللواءالسفير الفرنسي بعد لقائه سكاف: لاقرار قانون انتخابات عصري
- اللواءترامب: سألغي نظام “اوباما كير”
- اللواءترامب: لم نعد نفوز في الحروب
- اللواءحادث صدم على طريق عام بلدة رب ثلاثين -عديسة نتج عنه جريح نقل الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة
- اللواءترامب: ورثنا فوضى ونظاما ضريبيا مريعا
- اللواءترامب: لفترة طويلة تركنا حدودنا مفتوحة
- اللواءترامب: سنبدأ قريبا في بناء جدار على حدودنا
- اللواءترامب: هناك وسائل إعلام تنقل الاستطلاعات الكاذبة
- اللواءترامب عن وسائل الإعلام: هناك وسائل إعلام لها أجندة سيئة