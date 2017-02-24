ترامب: فوزنا كان فوزا وانتصارا للمحافظين

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- اللواءترامب: هناك وسائل إعلام تنقل الاستطلاعات الكاذبة
- اللواءترامب عن وسائل الإعلام: هناك وسائل إعلام لها أجندة سيئة
- اللواء“مسار برس”:غارات جوية على حماة وإدلب والمعارضة السورية تستهدف قوات الأسد في بلدة الربيعة بالصواريخ
- اللواءترامب: وسائل الإعلام المزيفة لا تمثل الشعب
- رياضةالاجتماعي يحرج الراسينغ وصور تحتضن قمة النجمة والانصار الجماهيرية..
- اللواءتدهور سيارة على كورنيش المنارة… وسقوط جريجين
- اللواءلضابطة الجمركية في طرابلس حجزت 35 قاطرة ومقطورة محملة بالحجارة من سوريا.
- اللواءالراعي من بعبدا: نشجع القوى السياسية على متابعة اتصالاتها في قانون الانتخابات يضمن للمواطن قيمة صوته ليحاسب نوابه
- اللواءالراعي: الرئيس عون يعيد لبنان رويداً رويداً الى مكانته على المستوى العربي والدولي
- اللواءالراعي: نحن بحاجة الى قانون يضمن للمواطن قيمة صوته