حادث صدم على طريق عام بلدة رب ثلاثين -عديسة نتج عنه جريح نقل الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة

محمّد جابر

حادث صدم على طريق عام بلدة رب ثلاثين -عديسة نتج عنه جريح نقل الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة

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