حادث صدم على طريق عام بلدة رب ثلاثين -عديسة نتج عنه جريح نقل الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة

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- اللواءترامب: سنبدأ قريبا في بناء جدار على حدودنا
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- اللواءترامب عن وسائل الإعلام: هناك وسائل إعلام لها أجندة سيئة
- اللواءترامب: فوزنا كان فوزا وانتصارا للمحافظين
- اللواء“مسار برس”:غارات جوية على حماة وإدلب والمعارضة السورية تستهدف قوات الأسد في بلدة الربيعة بالصواريخ
- اللواءترامب: وسائل الإعلام المزيفة لا تمثل الشعب