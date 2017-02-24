رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية يصل جدة

أخبار متفرقة
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام صور باتجاه مستديرة البص
- لبنانميريام سكاف إلتقت السفير الفرنسي
- لبنانميقاتي يتَّهم جهات بالسعي لتأجيل الإنتخابات أو إجرائها وفقاً لقانون الستين
- لبنانريفي: لا لسياسة اقتصادية جائرة لا تراعي الأمن الإجتماعي للمواطن
- مقالاتعودٌ على بدء
- مقالاتمقاربة دستورية لموقف رئيس الجمهورية من إجراء الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين
- اللواءالبنتاغون: زودنا القوات العراقية بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات إلى “داعش” في سوريا
- اللواءالأزهر: محاولات اسهداف الأخوه المسيحيين لن تنال من وحدتنا الوطنية
- لبنانمقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 24/2/2017
- اللواءارتفاع عدد القتلى جراء التفجير الإنتحاري في قرية سوسيان شمال غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي إلى 73 قتيلا.