رئيس مجلس الشورى لـ”الجديد”: قرارات مجلس الشورى ضرورية ويجب أن يتم تنفيذها

محمّد جابر

رئيس مجلس الشورى لـ”الجديد”: قرارات مجلس الشورى ضرورية ويجب أن يتم تنفيذها

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