سليم الصايغ: أحمّل الجميع مسؤولية التأخير في اقرار قانون الانتخابات ونعوّل بالعمق على دور رئيس الجمهورية

محمّد جابر

سليم الصايغ: أحمّل الجميع مسؤولية التأخير في اقرار قانون الانتخابات ونعوّل بالعمق على دور رئيس الجمهورية

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