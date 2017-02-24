قائد الجيش التركي يعلن أن عملية “درع الفرات” التي تقودها بلاده في شمال سوريا حققت أهدافها

محمّد جابر

قائد الجيش التركي يعلن أن عملية “درع الفرات” التي تقودها بلاده في شمال سوريا حققت أهدافها

 

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